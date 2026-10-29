Bakanlardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkiye Yüzyılı vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, yurt genelinde coşku ve gururla kutlanıyor. Bakanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, mesajlarında Cumhuriyet'in önemine, milli birlik ve beraberliğe ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, tüm yurtta gurur ve coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bakanlar, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, güçlü Türkiye için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü aktarma kararlılığını vurgularken Adalet Bakanı Akın Gürlek ise milli egemenlik, bağımsızlık ve birlik mesajı verdi. İşte o mesajlar... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesajında, "Şanlı tarihimizin büyük dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 103'üncü yıl dönümünü milletçe gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımızın, Kıbrıs Türk halkının, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin ve bütün eğitim camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu müstesna günün milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmesini; ülkemiz ve bütün insanlık için huzura, barışa ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'yi sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin mensuplarını, bu mücadelenin bütün kahramanlarını şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Foto: AA) BAKAN TEKİN'DEN TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU: YÜREKTEN İNANIYORUM

Devamında öğretmenlere, velilere, çocuk ve gençlere seslenen Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Kıymetli öğretmenlerimiz; siz eğitim idealimizi yaşatan Cumhuriyet neferlerisiniz. Öğrencilerimize kazandırdığınız bilgi ve görgü, aşıladığınız çalışma azmi ve gösterdiğiniz örneklikle milletimizin geleceğini ilmek ilmek dokuyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Ülkemizin her köşesinde büyük bir sorumluluk duygusuyla çalışan bütün öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza bu kutlu günde bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin emeğiyle güçlenen okullarımızın, Türkiye Yüzyılı'nı kuracak nesilleri yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Değerli velilerimiz; çocuklarımızın yetişmesinde okul kadar aile de belirleyicidir. Çocuklarına sevgiyi, çalışkanlığı ve Cumhuriyet bilincini aşılayan, okullarımızla yan yana duran sizlere emekleriniz ve güveniniz için teşekkür ediyorum. Eğitimin her kademesinde sizlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz; Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılı sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu ülkenin geleceğinde her birinizin emeğine, fikrine ve yeteneğine ihtiyaç vardır. Sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz. Bugün sınıflarımızda büyüyen öğrenme heyecanının yarın ülkemizin keşiflerine, buluşlarına ve eserlerine dönüşeceğini biliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edecek, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi daha da yücelteceğiz. Bu inanç ve kararlılıkla milletimizin, kıymetli öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın, velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemiz için verdiğimiz emekleri hayırlı neticelere ulaştırsın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.