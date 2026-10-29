Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 BBA plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmek istediği sırada tren çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 45 yaşındaki Hülya Baysal ile 21 yaşındaki oğlu Orhan Baysal'ı kurtardı.

ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hülya Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Orhan Baysal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.