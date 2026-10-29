Fonlarda tasfiye takvimi işliyor! İlk ara ödemeler yarın hesaplara yatırılacak

Fon Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yatırım fonlarının tasfiye sürecinde önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bugüne kadar tasfiye edilen fonlar kapsamında 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödeme yapıldı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için beklenen ilk ara ödemeler ise 30 Ekim Cuma günü başlıyor.

Fon Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ödeme planı netleşirken yatırımcıların mağduriyetlerini gidermeye yönelik takvim de uygulanmaya başlandı. Bazı yatırım fonlarında başlatılan tasfiye süreci adil, şeffaf ve etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardan 31'inin 27'sinde tasfiye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Söz konusu işlemler sonucunda toplam 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar lira ödeme yapıldı. Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 38'e geriledi.

71 BİN 899 HESABA 68 MİLYAR LİRALIK DEV ÖDEME

Yatırımcıların haklarını korumaya yönelik yürütülen süreçte bugüne kadar toplam 71 bin 899 hesaba ulaşıldı. Bu hesaplara ayni ve nakdî olmak üzere toplam 68 milyar lira tutarında tasfiye ödemesi yapıldı.

Fonların tasfiye süreci hız kesmeden devam ederken gözler, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara çevrildi.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE İLK ARA ÖDEMELER BAŞLIYOR: LİMİT 1 MİLYON TL

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin ilk ara ödemeler, 30 Ekim Cuma günü itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak. Ödemelerin finansman kaynakları da belirlendi.

Buna göre ödemeler; fonların mevcut varlıkları, haksız kazançların iadesi ve şüphelilerin el konulan varlıkları üzerinden hak sahiplerine ulaştırılacak. Belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak ara ödemelerin tutarı ise 1 milyon lirayı aşamayacak.