Dünya ticaretindeki krizlere karşı Türk devletleri hamlesi! Orta Koridor küresel dengeleri değiştiriyor
Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi’nde ele alınacak en kritik başlıklardan biri olan Orta Koridor, Asya ile Avrupa arasındaki ulaşım ve ticaret dengelerini yeniden şekillendiriyor. Küresel krizlerin gölgesinde dünya ticareti için önemli bir alternatif hâline gelen ve merkezinde Türkiye ile Türk devletlerinin yer aldığı stratejik hat, bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi ve Türk dünyasının küresel arenadaki ağırlığını artırmayı hedefliyor.
Asya ile Avrupa arasındaki ticaret rotaları yeniden şekillenirken Orta Koridor, dünya ticaretinin karşı karşıya kaldığı krizlere karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin bu süreçteki merkezi rolüne dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Cankara, Orta Koridor'un işlevselliğinin artırılmasının önemini vurguladı.
DÜNYA TİCARETİNDE KRİZLERE KARŞI TÜRK DEVLETLERİ HAMLESİ
Cankara, "Orta Koridor'un bir an önce işlevselliğinin artırılması ve dünya ticaretinin yaşadığı krizlere karşı önemli bir alternatif olduğu gerçeği günümüzde yeniden fark edildi. Bu hattın işlevsellik kazanması, Türk devletlerinin bölgede diğer rakiplerine karşı göreceli bir üstünlük elde etmesinin de önünü açacak." ifadelerini kullandı.
EN KISA VE EN GÜVENLİ GÜZERGAH: ORTA KORİDOR
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin en önemli gündem başlıklarından biri olan Orta Koridor'un stratejik değerine değinen Cankara, hattın diğer ticaret güzergâhlarına alternatif oluşturduğunu belirtti.
Cankara, "Orta Koridor, Çin'in 2013 yılında ilan ettiği Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında belirlenen güzergâhlara, diğer ülkelerin Güney Yol projesi çerçevesinde ortaya koyduğu rotalara ve Rusya'nın Kuzey Yolu olarak adlandırılan güzergâhına alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu alternatifler arasında en kısa ve en güvenli yol olma özelliğini taşıyor." sözleriyle Orta Koridor'un önemini anlattı.
ZENGEZUR VE TURAN KORİDORU İLE KAZANIMLAR KATLANACAK
Zengezur Koridoru'nun faaliyete geçmesiyle bölgedeki ticari ve ekonomik potansiyelin daha da güçleneceğini belirten Cankara, hattın Orta Koridor'a sağlayacağı katkıya dikkat çekti.
Cankara, "Zengezur Koridoru denilen, Turan Koridoru veya Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği şekliyle Turan Koridoru olarak adlandırılan hat da işlev kazandığında, bir iki yıl içerisinde açılmasıyla Orta Koridor'un ekonomik kazanımları daha da katlanacak." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE BU HATTIN ANA PLANLAYICISI
Türkiye'nin süreçteki öncü rolüne dikkat çeken Cankara, Ankara'nın diplomatik girişimlerle Türk devletlerini ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirdiğini ifade etti.
Cankara, "Orta Koridor'un yalnızca Türkiye'nin değil, Türk Devletleri Teşkilatını oluşturan tüm devletlerin lehine olduğuna yönelik diplomatik faaliyetleri, üye ülkeleri bir araya getirmesi ve bu konuda bir 2040 vizyonu ortaya koyması sebebiyle Türkiye, aslında bu hattın ana planlayıcısı rolünde." sözleriyle Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirdi.
EKONOMİK BAĞLARDAN GÜÇLÜ SİYASİ BİRLİKTELİĞE
Orta Koridor'un yalnızca ticari bir güzergâh olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının geleceği açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Cankara, ekonomik iş birliğinin siyasi birlikteliği de güçlendireceğini vurguladı.
Cankara, "Hem kardeşlik hem ekonomik bağlar söz konusu. Çünkü siyasi birliği sağlayacak en önemli unsurlardan biri de ekonomik bağların güçlü olması. Orta Koridor üzerinden başlayan bu ekonomik birliktelik, siyasi birlikteliği de güçlendirecek." ifadelerini kullandı.