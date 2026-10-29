Cankara, "Orta Koridor'un bir an önce işlevselliğinin artırılması ve dünya ticaretinin yaşadığı krizlere karşı önemli bir alternatif olduğu gerçeği günümüzde yeniden fark edildi. Bu hattın işlevsellik kazanması, Türk devletlerinin bölgede diğer rakiplerine karşı göreceli bir üstünlük elde etmesinin de önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin bu süreçteki merkezi rolüne dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Cankara, Orta Koridor'un işlevselliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret rotaları yeniden şekillenirken Orta Koridor, dünya ticaretinin karşı karşıya kaldığı krizlere karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret rotaları değişirken Orta Koridor, küresel dengeleri yeniden şekillendiren stratejik bir hat olarak öne çıkıyor

EN KISA VE EN GÜVENLİ GÜZERGAH: ORTA KORİDOR

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin en önemli gündem başlıklarından biri olan Orta Koridor'un stratejik değerine değinen Cankara, hattın diğer ticaret güzergâhlarına alternatif oluşturduğunu belirtti.

Cankara, "Orta Koridor, Çin'in 2013 yılında ilan ettiği Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında belirlenen güzergâhlara, diğer ülkelerin Güney Yol projesi çerçevesinde ortaya koyduğu rotalara ve Rusya'nın Kuzey Yolu olarak adlandırılan güzergâhına alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu alternatifler arasında en kısa ve en güvenli yol olma özelliğini taşıyor." sözleriyle Orta Koridor'un önemini anlattı.

ZENGEZUR VE TURAN KORİDORU İLE KAZANIMLAR KATLANACAK

Zengezur Koridoru'nun faaliyete geçmesiyle bölgedeki ticari ve ekonomik potansiyelin daha da güçleneceğini belirten Cankara, hattın Orta Koridor'a sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Cankara, "Zengezur Koridoru denilen, Turan Koridoru veya Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği şekliyle Turan Koridoru olarak adlandırılan hat da işlev kazandığında, bir iki yıl içerisinde açılmasıyla Orta Koridor'un ekonomik kazanımları daha da katlanacak." değerlendirmesinde bulundu.