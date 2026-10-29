Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İsrail'deki seçime müdahale' iddialarına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.
VATANDAŞLARA DEZENFORMASYON UYARISI
DMM, iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu bildirdi.
Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.