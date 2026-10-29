Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İsrail'deki seçime müdahale' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.