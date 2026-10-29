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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İsrail'deki seçime müdahale' iddialarına yalanlama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İsrail'deki seçime müdahale' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İsrail'deki seçime müdahale' iddialarına yalanlama - 1

VATANDAŞLARA DEZENFORMASYON UYARISI

DMM, iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu bildirdi.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi #İsrail
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