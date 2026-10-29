Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör boşluğu açılması için kazılan derin çukur, ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından suyla doldu.

İnşaat alanına giren 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.