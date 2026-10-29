Adıyaman'da kahreden olay! 7 yaşındaki çocuk su dolu asansör çukurunda can verdi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağışların ardından suyla dolan inşaat alanındaki asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların sudan çıkardığı çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör boşluğu açılması için kazılan derin çukur, ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından suyla doldu.
İnşaat alanına giren 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.
VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI
Çocuğun çukura düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Sudan çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçiren Yunus Emre Mutlu için sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.