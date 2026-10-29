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Mardin'de halatı kopan asansör düştü! Yaralılar var

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mardin'de halatı kopan asansör düştü! Yaralılar var

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 8 katlı iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatının kopması sonucu kabinle birlikte düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesinin merkezindeki İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatı, henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Bakım ve tamir için içeride bulunan işçiler Rıdvan G. (25) ve Mazlum A. (30) yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rıdvan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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