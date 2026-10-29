Adana'da cinsel istismara uğradığını belirterek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isteyen baba, hastanenin camlarına ateş açtı ve gece boyunca saklandı. Boş bir odada olduğu belirlenen baba, sabah saatlerinde Özel Harekat polislerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını belirterek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

SABAHA KADAR ARANDI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı. Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.