Medyada kadınlara yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar içeren yayınlarla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir dönem başlıyor. RTÜK Veri Analiz Sistemi aracılığıyla olumsuz içeriklerin tespit edilmesi ve bu içeriklere hızlı müdahale edilmesi planlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler kapsamında yayın denetimlerinin etkinliğinin artırılması da öngörülüyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, medyanın kadınlara yönelik olumlu tutum ve davranışları destekleyen yayınlar yapması teşvik edilecek. Kadına yönelik toplumsal algıyı olumsuz etkileyen içeriklerle mücadele de sürdürülecek.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle çalışmalar yürütülecek.

OLUMSUZ İÇERİKLER YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE TESPİT EDİLECEK

Yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemi ile medyada kadınlar başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerini hedef alan olumsuz içeriklerin belirlenmesi amaçlanıyor. Sistem üzerinden tespit edilen içeriklere hızlı müdahalede bulunulması planlanıyor.

Kadının toplumsal rolünü olumlu yansıtan ve fırsat eşitliğini destekleyen görsel ve işitsel yayınların da teşvik edilmesi hedefleniyor.

AKILLI İŞARETLER SİSTEMİ GÜNCELLENECEK

Program kapsamında medya okuryazarlığı ile kadının ve ailenin güçlendirilmesine yönelik eğitici içeriklerden oluşan dijital bir arşiv hazırlanacak. Arşivin, kurumsal platformlar ve sosyal medya hesapları üzerinden katalog halinde kamuoyunun erişimine açılması öngörülüyor.

Öte yandan yayınlardaki kadına yönelik şiddet, istismar ve ayrımcılık unsurlarının daha ayrıntılı sınıflandırılması için mevcut akıllı işaretler sisteminin kriterleri güncellenecek. Sistemin uygulama alanının da genişletilmesi planlanıyor.

YAYINLARA YÖNELİK DENETİM VE YAPTIRIMLAR GÜÇLENDİRİLECEK

Medya hizmet sağlayıcılarının kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar içeren yayınlarına karşı denetim ve müeyyide süreçlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu süreçlerin, 6112 sayılı Kanun kapsamında yürütülen denetim ve yaptırımlar çerçevesinde güçlendirilmesi öngörülüyor.