Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sahte temizlik ve kişisel bakım ürünleri imal edildiği belirlenen iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan ürünler, kimyasal ham maddeler, boş şişeler ve etiketler ele geçirildi. İmalathane olarak kullanılan iş yeri ile depo mühürlenirken, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde sahte temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretildiği tespit edilen adresleri takibe aldı. Belirlenen bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda ürün ve üretim malzemesi bulundu. TONLARCA ÜRÜN VE KİMYASAL HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ Adreslerde yapılan aramalarda 750 kilogram toz deterjan, bin 508 litre sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı ile 2 bin litre saç bakım ürünü ele geçirildi.

(Foto: DHA) Operasyonda ayrıca üretimde kullanılmak üzere bulundurulduğu değerlendirilen 10 bin 300 boş ürün şişesi, 20 bin ürün etiketi, 8 rulo etiket ve yaklaşık 2 ton 370 kilogram kimyasal ham madde bulundu.