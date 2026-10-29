Uzaydan Anadolu’ya göz kamaştıran bakış! Göktürk-1’den Cumhuriyet’e özel görüntüler
Cumhuriyetimizin 103’üncü yılı yurdun dört bir yanında büyük bir gururla kutlanırken, Türkiye’nin milli gözlem uydusu GÖKTÜRK-1’den tarihi görüntüler geldi. Anadolu’nun dağlarına işlenen Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dev portresini uzaydan görüntüleyen Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı mesajla Cumhuriyet coşkusunu yörüngeden yeryüzüne taşıdı.
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu GÖKTÜRK-1, Cumhuriyet'in simgelerini yörüngeden görüntüledi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından "GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu" başlığıyla paylaşılan görüntülere, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümüne özel bir mesaj da eşlik etti.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Her köşesinde Cumhuriyet, her zirvesinde bağımsızlık, her karışında Atatürk'ün izleri. Mersin Mut'tan Kahramanmaraş'a dağlara işlenen şanlı 8 bayrağımız, Elazığ Harput'ta ay yıldız ile bütünleşen tarihi kimliğimiz, Keşiş Dağı'nda yükselen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ve imzası. Uzaydan yeryüzüne yansıyan bu eşsiz görüntüler, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün mirasını ve milletimizin sarsılmaz vatan sevgisini bir araya getiriyor. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun."
DAĞLARA KAZINAN ŞANLI MİRAS YÖRÜNGEDEN GÖRÜNTÜLENDİ
GÖKTÜRK-1'in uzaydan kaydettiği görüntülerde, Mersin'in Mut ilçesinden Kahramanmaraş'a uzanan dağ yamaçlarına işlenen 8 dev Türk bayrağı ile Elazığ Harput'ta kentin köklü tarihiyle bütünleşen ay yıldız detayı yer aldı.
Erzincan'daki Keşiş Dağı eteklerinde yükselen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ve imzası da uydunun objektifine yansıdı. Türk milletinin vatan sevgisini uzaydan belgeleyen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.