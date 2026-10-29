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Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında başkent Ankara'da düzenlenen görkemli resepsiyona katılan Türk dünyası liderlerini bizzat karşıladı. Kardeşlik bağlarının en üst düzeyde sergilendiği törende, resepsiyona katılan her lider için farklı bir Mehter Marşı icra edildi. Törende, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı veren unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 1

Başkentte düzenlenen görkemli organizasyonda kardeşlik bağları en üst düzeyde sergilendi.

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 2

KÜLLİYE KAPISINDA HER LİDERE AYRI MEHTER MARŞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirve kapsamında Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılan Türk dünyası liderlerini ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK DÜNYASI LİDERLERİNİ AĞIRLADI
Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 3

DEV ZİRVEDE DEV KADRO: TÜRK DÜNYASI TEK YÜREK

Ankara'da gerçekleştirilen ve tarihi kararların alınmasının beklendiği kritik zirveye üst düzey devlet yetkilileri katıldı.

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 4

Resepsiyonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev yer aldı.

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 5

Her lidere özel mehter marşının icra edildiği tarihi karşılamadan öne çıkan görüntüler…

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 6

Her lidere özel mehter marşının icra edildiği tarihi karşılamadan öne çıkan görüntüler…

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 7

Her lidere özel mehter marşının icra edildiği tarihi karşılamadan öne çıkan görüntüler…

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 8

Her lidere özel mehter marşının icra edildiği tarihi karşılamadan öne çıkan görüntüler…

Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören 9

Karşılama töreninde, geçtiğimiz aylarda yine Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde olduğu gibi mehteran ekibi görev almıştı. Külliye'deki törende her konuk lider için ayrı bir mehter marşı icra edilmişti.

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