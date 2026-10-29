Beştepe’de Türk dünyasına tarihi karşılama! Her lidere özel mehter marşıyla görkemli tören
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında başkent Ankara'da düzenlenen görkemli resepsiyona katılan Türk dünyası liderlerini bizzat karşıladı. Kardeşlik bağlarının en üst düzeyde sergilendiği törende, resepsiyona katılan her lider için farklı bir Mehter Marşı icra edildi. Törende, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı veren unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.
Başkentte düzenlenen görkemli organizasyonda kardeşlik bağları en üst düzeyde sergilendi.
KÜLLİYE KAPISINDA HER LİDERE AYRI MEHTER MARŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirve kapsamında Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılan Türk dünyası liderlerini ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşıladı.
DEV ZİRVEDE DEV KADRO: TÜRK DÜNYASI TEK YÜREK
Ankara'da gerçekleştirilen ve tarihi kararların alınmasının beklendiği kritik zirveye üst düzey devlet yetkilileri katıldı.
Resepsiyonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev yer aldı.
Her lidere özel mehter marşının icra edildiği tarihi karşılamadan öne çıkan görüntüler…