TBMM’de kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler edinilen bilgiye göre 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı.

Fon Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ödeme planı netleşirken yatırımcıların mağduriyetlerini gidermeye yönelik takvim de uygulanmaya başlandı. Bazı yatırım fonlarında başlatılan tasfiye süreci adil, şeffaf ve etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardan 31'inin 27'sinde tasfiye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Söz konusu işlemler sonucunda toplam 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar lira ödeme yapıldı. Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 38'e geriledi.

71 BİN 899 HESABA 68 MİLYAR LİRALIK DEV ÖDEME

Yatırımcıların haklarını korumaya yönelik yürütülen süreçte bugüne kadar toplam 71 bin 899 hesaba ulaşıldı. Bu hesaplara ayni ve nakdî olmak üzere toplam 68 milyar lira tutarında tasfiye ödemesi yapıldı.

Fonların tasfiye süreci hız kesmeden devam ederken gözler, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara çevrildi.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE İLK ARA ÖDEMELER BAŞLIYOR: LİMİT 1 MİLYON TL

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin ilk ara ödemeler, 30 Ekim Cuma günü itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak. Ödemelerin finansman kaynakları da belirlendi.

Buna göre ödemeler; fonların mevcut varlıkları, haksız kazançların iadesi ve şüphelilerin el konulan varlıkları üzerinden hak sahiplerine ulaştırılacak. Belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak ara ödemelerin tutarı ise 1 milyon lirayı aşamayacak.