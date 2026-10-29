Beştepe Millet Ormanı hizmete girdi! Türk Devletleri Medeniyet Parkı açıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletleri liderlerinin katılımıyla açılışı yapılan Beştepe Millet Ormanı, 645 bin metrekarelik alanda kurulu tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla halka açıldı.
92 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası yansıtan eserleri ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak orman, yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 645 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentin yeni yaşam alanları arasında yer alıyor.
203 FARKLI BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Alan içerisinde 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan ormanda, dikimi gerçekleştirilen 410 bin fidanla birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Alanın 285 bin metrekaresini ise çim alanlar oluşturuyor.
Ziyaretçilere farklı bitki türlerini yakından tanıma fırsatı sunan Orman Meyveleri Bahçesi'nde 8, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 16 tür yetiştiriliyor.
300 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI VE 24 MİLYON YILLIK FOSİL
5 bin metrekarelik alana kurulu Lavanta Bahçesi'nde 19 bin lavanta bitkisi yer alırken, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacından oluşan Zeytin Bahçesi de doğaseverlerin ilgisini çeken bölümler arasında bulunuyor. Ormanın doğal mirasını yansıtan alanlarında ise 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ile 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı ziyaretçilerle buluşuyor.
69 BİN FİDANLA TÜRKİYE HARİTASI VE CANLI MOZAİK
Ayrıca 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği, ormanın simgesel peyzaj düzenlemeleri arasında yer alıyor.
DOĞAYLA İÇ İÇE YÜRÜYÜŞ VE SPOR İMKANI
Doğal orman alanı dahil toplam 19 kilometrelik yol ağına sahip Beştepe Millet Ormanı'nda, 2,2 kilometrelik bisiklet ve 1 kilometrelik koşu yolu bulunuyor. Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş yolu, ziyaretçilere farklı gezi seçenekleri sunuyor. Altı katlı kaskatlı havuz, 315 metre uzunluğundaki dere ve 26 basamaklı şelale de dinlenme alanlarına eşlik ediyor.
ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN PARKLARI VE ORMAN OKULU
Çocuklar için toplam 3 bin 410 metrekarelik alana yayılan Hezarfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları yer alıyor.
Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesinde çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanması amaçlanırken, iki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness ve kaykay alanları da ziyaretçilere spor yapma imkanı sağlıyor.