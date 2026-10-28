Başkan Erdoğan başkanlık etti: Külliye'de heyetler arası görüşme

Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmede iki ülkenin üst düzey isimleri de hazır bulundu.