Başkan Erdoğan başkanlık etti: Külliye'de heyetler arası görüşme
Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmede iki ülkenin üst düzey isimleri de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Erdoğan ve Tokayev baş başa görüştü.
İki lider, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da hazır bulundu.
Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.