TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilirken, kuruluşun ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirildi.



Teşkilatın ana hedefleri arasında Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası'nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasının sağlanması yer alıyor. Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.