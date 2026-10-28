Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak! Başkan Erdoğan liderleri ağırlayacak
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Zirve, Başkan Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Devlet Başkanları Zirvesi, Ankara'da gerçekleştirilecek. "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenecek zirvede siyasi iş birliğinden ticarete, enerjiden ulaştırmaya ve dijital dönüşüme kadar birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
ZİRVEDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MASADA
Zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında yürütülen mevcut çalışmaların yanı sıra gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler ele alınacak. Liderler, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirirken siyasi ilişkilerden ticarete, yatırımlardan ulaştırmaya, enerji güvenliğinden dijital dönüşüme kadar birçok alanda iş birliğini güçlendirecek adımları görüşecek. Türk dünyasının ekonomik potansiyelinden daha fazla yararlanılması, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi zirvenin öncelikleri arasında bulunuyor. Kültürel ve insani ilişkilerin derinleştirilmesi ile teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılması da gündemde yer alacak. Görüşmelerde, Türk Dünyası 2040 Vizyonu kapsamında belirlenen ortak hedeflerin somut projelerle desteklenmesi amaçlanıyor.
DÖNEM BAŞKANLIĞINI TÜRKİYE DEVRALACAK
Ankara'da gerçekleştirilecek zirve, Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye devredilecek olması nedeniyle de önem taşıyor.
Liderlerin bir araya geleceği toplantıda yeni genel sekreterin atanması ve teşkilatın gelecek dönemde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Zirvenin sonunda Ankara Bildirisi'nin kabul edilmesi ve üye ülkeler arasındaki iş birliğini ileri taşıyacak çeşitli kararların imzalanması öngörülüyor.
TÜRK TARİHİNİN SİMGELERİ BEŞTEPE'DE SERGİLENECEK
Beştepe Millet Ormanı'nın açılış programında Türk tarihinin köklü mirasını yansıtan özel düzenlemeler ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlik kapsamında atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek. Alana yerleştirilen 16 Türk devletinin bayrağının merkezinde, Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtlarının birebir kopyaları sergilenecek. Ahlat mezar taşlarının replikaları, üye ülkeleri temsil eden otağlar ve tarihi eserlerin örnekleri de programın dikkat çeken unsurları arasında yer alacak.
CAPAROV'A TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI VERİLECEK
Program kapsamında Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov için Türk Dünyası Ali Nişanı tevcih töreni düzenlenecek.
Nişan takdiminin ardından Caparov'un da katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Törende ayrıca Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Ali Şir Nevai Ödülü'nü takdim edecek.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?
"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilirken, kuruluşun ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirildi.
Teşkilatın ana hedefleri arasında Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası'nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasının sağlanması yer alıyor. Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.