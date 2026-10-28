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Osmaniye'de yıldırım faciası! 1 ölü 1 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmaniye'de yıldırım faciası! 1 ölü 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlatan 2 çobanın yakınına yıldırım düştü. Horo Özdemir hayatını kaybederken, Ç.İ. yaralandı.

Vayvaylı köyünde hayvan otlatmaya çıkan çoban Horo Özdemir ve Ç.İ'nin yakınına yıldırım düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ç.İ. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Özdemir'in cenazesi ise incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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