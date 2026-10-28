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İstanbul’da iki silahlı saldırı çözüldü:15 şüpheli yakalandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da iki silahlı saldırı çözüldü:15 şüpheli yakalandı

İstanbul Pendik ve Ümraniye’de meydana gelen iki ayrı silahlı saldırının aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Pendik’te sipariş teslimatı sırasında ağır yaralanan kuryenin yanlışlıkla hedef alındığı belirlenirken, Ümraniye’de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırının da aynı örgütle bağlantısı tespit edildi. İstanbul ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla iki saldırı arasındaki bağlantı ortaya çıkarıldı.

15 Ekim'de Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sipariş teslimatı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan kuryenin olayında, asıl hedefin başka bir kişi olduğu değerlendirildi. Yapılan incelemede, hedef kişinin kullandığı araçla kuryenin aracının aynı marka ve modelde olması nedeniyle hedefin karıştırıldığı belirlendi.

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ÜMRANİYE'DEKİ SALDIRIDA UZUN NAMLULU SİLAH KULLANILDI

24 Ekim'de Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili incelemelerde, mağdurun telefonunda tehdit içerikli mesajlar tespit edildi.

Saldırıda kullanıldığı belirlenen ve Kayseri'de çalıntı kaydı bulunan araç, Pendik'te yakılmış halde bulundu. Olay güzergahında uzun namlulu silah da ele geçirildi. Elde edilen bulgular, iki saldırının aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

İstanbul’da iki silahlı saldırı çözüldü:15 şüpheli yakalandı - 1

İSTANBUL VE SAKARYA'DA OPERASYON: 15 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu Yakası'nda çeşitli suç faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen suç örgütüne yönelik 24 Ekim'de Sancaktepe ve Avcılar ile Sakarya'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda saldırıları gerçekleştirdiği, saldırıları azmettirdiği veya suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalandı.

ARAMALARDA AK-47 ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet 9 milimetre otomatik tabanca, 5 şarjör, 1 adet 9 milimetre tabanca, içinde 13 fişek bulunan şarjör ve olayda kullanılan 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İstanbul’da iki silahlı saldırı çözüldü:15 şüpheli yakalandı - 2

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 6'sı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27 Ekim'de adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Diğer 9 şüphelinin ise 28 Ekim'de adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

#İstanbul #Silahlı Saldırı
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