İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla iki saldırı arasındaki bağlantı ortaya çıkarıldı.

15 Ekim'de Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sipariş teslimatı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan kuryenin olayında, asıl hedefin başka bir kişi olduğu değerlendirildi. Yapılan incelemede, hedef kişinin kullandığı araçla kuryenin aracının aynı marka ve modelde olması nedeniyle hedefin karıştırıldığı belirlendi.

ÜMRANİYE'DEKİ SALDIRIDA UZUN NAMLULU SİLAH KULLANILDI

24 Ekim'de Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili incelemelerde, mağdurun telefonunda tehdit içerikli mesajlar tespit edildi.

Saldırıda kullanıldığı belirlenen ve Kayseri'de çalıntı kaydı bulunan araç, Pendik'te yakılmış halde bulundu. Olay güzergahında uzun namlulu silah da ele geçirildi. Elde edilen bulgular, iki saldırının aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.