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İstanbul'da bu yollara dikkat! İşte kapalı olacağı saat

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da bu yollara dikkat! İşte kapalı olacağı saat

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatılacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim günü kent genelinde bazı yollar saat 05.45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı'nın (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri ile D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı'ndan, Keçeci Meydan Sokak'tan ve Hal Yolu'nun güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler trafiğe kapatılacak. Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

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#İstanbul #Kapalı Yollar
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