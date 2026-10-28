Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere saplandı. Feci kazada 51 yaşındaki Gündoğdu Bodur hayatını kaybederken, 3’ü çocuk değil, biri 3 yaşında olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.