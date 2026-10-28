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Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 4 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere saplandı. Feci kazada 51 yaşındaki Gündoğdu Bodur hayatını kaybederken, 3’ü çocuk değil, biri 3 yaşında olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametinde ilerleyen H.B. (56) yönetimindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerlere saplanan otomobilde bulunan yolculardan Gündoğdu Bodur (51) yaşamını yitirdi. Kazada sürücü H.B. ile araçta bulunan H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Gümüşhane #Trafik Kazası
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