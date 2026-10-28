Belçika adli makamları tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Suç Örgütü Kurma" suçlarından difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu S.G., İstanbul'da düzenlenen nokta operasyonla yakalandı. Kolombiya'dan Avrupa'ya uzanan 2 tonluk kokain ağını yönettiği belirlenen örgüt elebaşı, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi sosyal medya paylaşımında, uluslararası seviyede aranan suçlulara yönelik yürütülen kararlı mücadelenin detayları aktarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, Belçika'daki en büyük uyuşturucu organizasyonlarından birinin tepesindeki isim adalet önüne çıkarıldı.

ZEYTİNBURNU'NDA NOKTA OPERASYON

Belçika adli makamlarınca kırmızı/difüzyon mesajıyla uluslararası alanda aranan S.G.'nin İstanbul'da saklandığı adres emniyet güçlerince tespit edildi. Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen Narkotik ve İstihbarat ekipleri, şüpheliyi Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

2 TON KOKAİNİ BAKIR TOZUNA GİZLEDİLER

Bakanlık açıklamasında, yakalanan S.G.'nin uluslararası uyuşturucu trafiğindeki kilit rolü ve deşifre edilen kirli çarkı şu detaylarla paylaşıldı:

Organize Örgüt Elebaşı: Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının liderliğini yürüttüğü,

Şeytani Gizleme Yöntemi: Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna emdirilip gizlenmiş 2 ton kokaini kurdukları şebeke vasıtasıyla Belçika'ya ve oradan da diğer Avrupa ülkelerine sevk ettikleri,

Kimyasal Arayış: Sevkiyatlardan elde ettiği astronomik gelirle Kolombiya bağlantılarını finanse ettiği ve kokaini emdirildiği maddeden ayırmak için kullanılan özel kimyasalları temin ettiği belirlendi.

KAHRAMAN POLİSLERE TEBRİK

Paylaşımın sonunda başarılı operasyona imza atan emniyet mensupları tebrik edilerek, "Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yakalanan uyuşturucu baronunun iade işlemleri için adli süreç başlatıldı.