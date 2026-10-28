Beştepe Millet Ormanı hizmete giriyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak Beştepe Millet Ormanı, 645 bin metrekarelik alanda kurulu tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla halka açılacak.
92 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası yansıtan eserleri ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak orman, yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 645 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentin yeni yaşam alanları arasında yer alıyor.
203 FARKLI BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Alan içerisinde 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan ormanda, dikimi gerçekleştirilen 410 bin fidanla birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Alanın 285 bin metrekaresini ise çim alanlar oluşturuyor.
Ziyaretçilere farklı bitki türlerini yakından tanıma fırsatı sunan Orman Meyveleri Bahçesi'nde 8, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 16 tür yetiştiriliyor.
300 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI VE 24 MİLYON YILLIK FOSİL
5 bin metrekarelik alana kurulu Lavanta Bahçesi'nde 19 bin lavanta bitkisi yer alırken, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacından oluşan Zeytin Bahçesi de doğaseverlerin ilgisini çeken bölümler arasında bulunuyor. Ormanın doğal mirasını yansıtan alanlarında ise 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ile 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı ziyaretçilerle buluşuyor.
69 BİN FİDANLA TÜRKİYE HARİTASI VE CANLI MOZAİK
Ayrıca 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği, ormanın simgesel peyzaj düzenlemeleri arasında yer alıyor.