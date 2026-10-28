Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesinde çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanması amaçlanırken, iki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness ve kaykay alanları da ziyaretçilere spor yapma imkanı sağlıyor.

Çocuklar için toplam 3 bin 410 metrekarelik alana yayılan Hezarfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları yer alıyor.

Doğal orman alanı dahil toplam 19 kilometrelik yol ağına sahip Beştepe Millet Ormanı'nda, 2,2 kilometrelik bisiklet ve 1 kilometrelik koşu yolu bulunuyor. Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş yolu, ziyaretçilere farklı gezi seçenekleri sunuyor. Altı katlı kaskatlı havuz, 315 metre uzunluğundaki dere ve 26 basamaklı şelale de dinlenme alanlarına eşlik ediyor.

Bayraktepe, Medeniyetler Parkı ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nı kapsayan kültürel alanlarda toplam 32 minyatür eser ve 7 Orhun Yazıtı eseri yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda ise 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı ziyaretçilere Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini tanıma fırsatı sunuyor.

Medeniyetler Parkı'nda Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi ve Sümela Manastırı gibi Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürleri bulunuyor.

Beştepe Millet Ormanı, doğal alanlarının yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan eserleriyle de dikkati çekiyor.

AİLELER İÇİN YENİ SOSYAL YAŞAM ALANI

Çim, ahşap ve taş amfilerin yanı sıra kafeler, doğal ürün ve kitap satış noktalarının da bulunduğu Beştepe Millet Ormanı, ailelerin ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin bir arada vakit geçirebileceği sosyal alanlarıyla hizmet veriyor.

342 HAYVAN BULUNUYOR

Hayvanat bahçesinin de yer aldığı alandaki hayvan envanterinde 342 hayvan bulunuyor. Öte yandan Beştepe Millet Ormanı'nda dört giriş ve çıkış kapısı ile üç otopark bulunuyor.