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Kritik temasın ayrıntılarını canlı yayında paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Mansur Yavaş'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya gelmesiyle birlikte 'Acaba' sorusu da akla geldi. Yani acaba Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi? Çünkü uzun süredir aslında bu iddia Ankara kulislerinde dillendiriliyor. Fakat Mansur Yavaş bu iddialarla ilgili geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, herhangi bir transferin veya AK Parti'ye geçme gibi bir durumun ortada olmadığını ifade etmişti. Yani iddiaları yalanlamıştı. Ancak tabii ki görüşme olunca bir kez daha bu iddialar yeniden gündeme geldi. Peki görüşmede neler konuşuldu? Şunu söyleyebiliriz: ikili sadece proje üzerine bir değerlendirme yapılmış bu görüşmede ve yaklaşık 1 saat görüşmüşler" ifadelerini kullandı.



BAKAN KURUM VE YAVAŞ'TAN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Zirvenin ardından sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamalara değinen İlter Yeşiltaş, "Ve bu görüşmenin hemen ardından da zaten Murat Kurum sosyal medya hesabından, 'Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankaramız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz' açıklamasını yaptı. Hemen ardından da Mansur Yavaş bir paylaşım yaptı Murat Kurum'un bu paylaşımını alıntılayarak ve 'Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum'la bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı" sözleriyle aktardı.



9 EYLÜL'DEKİ KÜLLİYE ZİYARETİ VE PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLERE REST

Mansur Yavaş'ın daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyareti ve ardından gelişen tartışmaları hatırlatan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Şimdi burada Mansur Yavaş'ın hatırlattığı bir görüşme var; Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatıyor burada Mansur Yavaş. Mansur Yavaş ne zaman Cumhurbaşkanını ziyaret etmişti? 9 Eylül'de, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde bu ziyaret gerçekleşmişti ve o ziyarete ilişkin de eleştiriler gelmişti, özellikle CHP içinden eleştiriler vardı. Bir gün sonra, yani 10 Eylül'de de Mansur Yavaş o eleştirilere, 'Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımın önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm' diyerek aslında bu eleştirileri dile getirenlere rest çekmişti" değerlendirmesinde bulundu.



İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ: 23 EYLÜL'DE CHP İLE YOLLARI AYIRDI

Yavaş'ın parti yönetimine yönelik tavrını ve bağımsızlık sürecini aktaran İlter Yeşiltaş, "Ve aynı zamanda Mansur Yavaş'ın Yeni Parti ile CHP arasında izlediği denge politikasına ve tarafsızlık tutumuna yönelik gelen eleştirilere de, 'Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem' diye konuşmuştu ve burada bir istifa sinyali vermişti 10 Eylül'deki açıklamasında. Ve daha sonra eleştiriler gelmeye devam edince Mansur Yavaş, tarihler 23 Eylül'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve şu anda yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyor. Süreç bu şekilde. Biz de kulisleri takip ediyoruz, perde arkasına dair yeni bilgiler elimize ulaşması halinde paylaşacağız" şeklinde konuştu.