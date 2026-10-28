Bakan Çiftçi, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'ı kabul ettiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

"NAZİK ZİYARETLERİ VE SAMİMİ SOHBETLERİ DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Çiftçi, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Sayın Eyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Sayın Genel Sekreterimize ve Sayın Belediye Başkanımıza nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.