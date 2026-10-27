Siber Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı (Foto: AA)

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Siber Güvenlik Kurulu, 27 Ekim 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin siber güvenlik ortamına yansımaları, uluslararası alanda yaşanan güncel siber güvenlik olayları ve değişen tehdit dinamikleri kapsamlı biçimde ele alınmıştır.

Bu çerçevede, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerin, siber tehditlerin niteliği, ölçeği ve hızına etkileri hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

Dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin millî güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki etkileri ve riskleri değerlendirilmiştir.

Dijital egemenliğin millî güvenlik açısından taşıdığı önem vurgulanmış; kritik altyapıların korunması, ulusal siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması ile teknolojik bağımsızlık, Türkiye'nin güvenlik ve kalkınma politikalarının stratejik öncelikleri arasında değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve millî teknoloji kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kuruluna sunulmuştur.

Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından görev ve sorumlulukları çerçevesinde hayata geçirilmesi, uygulama süreçlerinin etkin biçimde izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Siber tehditlerin hızlı yayılabilen ve farklı sektörleri eş zamanlı etkileyebilen niteliği dikkate alınarak kurumlar arası koordinasyon ve eş güdümün güçlendirilmesi, ortak risk değerlendirme yetkinliklerinin geliştirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması hususları üzerinde durulmuş, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve bütüncül bir siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Foto: AA)

SİBER GÜVENLİK MİLLÎ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI

Öte yandan hatırlanacağı üzere Siber Güvenlik Kurulu, 5 Mayıs 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında da toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilirken son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunuldu.

Toplantıda, siber güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulandı.

Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkenin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

SİBER TEHDİTLER HER GEÇEN GÜN DAHA KARMAŞIK HALE GELİYOR

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanlarının, siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koyduğu belirtildi.

Bu kapsamda siber güvenliğin; ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu ifade edildi.

Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirilirken özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi öncelikli alanlar olarak değerlendirildi.

KRİTİK ALTYAPI SEKTÖRLERİ BELİRLENDİ

Toplantıda alınan kararlar kapsamında kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca aşağıdaki alanların Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesine karar verildi:

Kritik Altyapı Sektörleri