Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve öğretmen Ayla Kara'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen idari incelemede yeni bir aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporu doğrultusunda, okul müdürü, müdür yardımcısı, bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile rehber öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. Kararın savcılığa gönderildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporunda, saldırının yaşandığı dönemde görev yapan okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T. ile rehber öğretmen E.İ. hakkında değerlendirmelere yer verildi. Raporda, okul müdürü ve müdür yardımcısının silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri iddia edildi. İki yöneticiye, öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri yönünde suçlamalar yöneltildi. DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Ön inceleme raporunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta silah seslerini duyduğu, seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik bir eylemde bulunmadığı ve zemin kata koştuğu iddiası yer aldı. Raporda, öğretmenin davranışının "terk suçu" oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) REHBER ÖĞRETMEN HAKKINDA BİLDİRİM İDDİASI Rehber öğretmen E.İ. hakkındaki değerlendirmede ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı. Raporda, öğretmenin Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaate ulaşıldığı belirtildi. 4 EĞİTİMCİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ Ön inceleme sonucunda dört eğitimcinin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin kanaate ulaşıldığı ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında haklarında soruşturma izni verilmesine karar verildiği aktarıldı. Kararın savcılığa gönderildiği belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISINDA NE OLMUŞTU? 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.