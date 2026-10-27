Siber Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı (Foto: AA)

Toplantıda, Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınacak. Ulusal siber güvenlik yaklaşımı, mevcut riskler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

Toplantının gündeminde kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

İletişim Başkanlığı,Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapacak.

Öte yandan toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor.

(Foto: AA)

SİBER GÜVENLİK MİLLÎ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI

Öte yandan hatırlanacağı üzere Siber Güvenlik Kurulu, 5 Mayıs 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında da toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilirken son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunuldu.

Toplantıda, siber güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulandı.

Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkenin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

SİBER TEHDİTLER HER GEÇEN GÜN DAHA KARMAŞIK HALE GELİYOR

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanlarının, siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koyduğu belirtildi.

Bu kapsamda siber güvenliğin; ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu ifade edildi.

Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirilirken özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi öncelikli alanlar olarak değerlendirildi.

KRİTİK ALTYAPI SEKTÖRLERİ BELİRLENDİ

Toplantıda alınan kararlar kapsamında kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca aşağıdaki alanların Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesine karar verildi:

Kritik Altyapı Sektörleri