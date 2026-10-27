Samsun’da 3 gün önce evlenen ve bugün balayına gitmeye hazırlandığı öğrenilen 31 yaşındaki diyetisyen S.Ö., otomobilinin sürücü koltuğunda ağır yaralı halde bulundu. Karnında bıçak yarası ve bileğinde kesik tespit edilen S.Ö., hastanede ameliyata alındı. Otomobilin bazı camlarının araçtan birkaç metre uzakta parçalanmış halde bulunması da dikkat çekti.

Olay, saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana geldi. Otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. BALAYINA GİDECEKTİ! OTOMOBİLİNDE AĞIR YARALI BULUNDU İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçtaki kişinin diyetisyen S.Ö. olduğu belirlendi. Karnında bıçak yarası ve bileğinde kesik bulunan S.Ö., itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

(Foto: DHA) DİYETİSYEN AMELİYATA ALINDI Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.Ö., ameliyata alındı. S.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

(Foto: DHA) OTOMOBİLİN CAMLARI METRELERCE UZAKTA BULUNDU Polis ekiplerinin incelemesinde otomobilin ön ve sağ camının parçalanmış halde, araçtan birkaç metre uzakta bulunduğu tespit edildi. Araçta bulunan piknik tüpünün açık olduğu, oluşan basınç nedeniyle camların patlamış olabileceği ihtimali de değerlendirildi.