e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı açıldı! 2026 Kasım askerlik yerleri belli oldu (Foto: AA)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son dakika duyurusuyla 2026 Kasım celbi askerlik yerlerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Yükümlüler, sonuç ekranından askerlik yapacakları birlik bilgilerine ve sevk tarihlerine ulaşabilecek.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA GÖR

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

2026-2027 Askerlik Sevk Tarihleri

Yükümlü Grubu Sevk Tarihi Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 05 Kasım 2026 Er (2'nci Grup) 03 Aralık 2026 Er (3'üncü Grup) 07 Ocak 2027

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? 2026 MSB sınıflandırma sonuçları (Foto: AA)

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.