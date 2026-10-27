Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.