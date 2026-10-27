Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
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Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
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