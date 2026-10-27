-°C
CANLI YAYIN

Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Belediye binasında 16 Ekim'de de arama yapılmıştı. (Fotoğraf: DHA)Belediye binasında 16 Ekim'de de arama yapılmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Sabah mesaiye başlamak için belediyeye gelen personel ise içeri alınmadı. Polis ekiplerinin belediye binasındaki arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 16 Ekim'de de belediye binasında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Bakırköy Belediyesine operasyon!Bakırköy Belediyesine operasyon! BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE OPERASYON!

#Denizli #Merkezefendi #İhale Vurgunu
Bakan Çiftçi açıkladı: 625 organize suç örgütüne yönelik 1.741 operasyon düzenlendi
Sonraki Haber
Bakan Çiftçi açıkladı: 625 organize suç örgütüne yönelik 1.741 operasyon düzenlendi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın