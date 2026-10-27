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Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden üst üste uyarılar geldi. 10 ile sarı, 1 ile ise turuncu kodlu alarm verilirken; İstanbul’da gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın yanı sıra Muğla’da aşırı yağış, Güneydoğu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı, İzmir ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR
İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı, İzmir ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde şiddetli yer yer aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 1

10 İLE SARI 1 İLE TURUNCU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim tarihi için yayımladığı risk haritasında batı ve güneybatı illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu.

  • Turuncu Kod: Muğla
  • Sarı Kod: Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri dışında bölge genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 3

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın'ın kıyı, İzmir'in kuzey, Denizli'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli, güney ve doğusunda şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli, güney ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 4

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı, Antalya'nın merkez ile batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 5

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 6

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 8

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (kuzeydoğu kesimleri dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den alarm üstüne alarm! İstanbul dahil 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#Meteoroloji #Hava Durumu
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