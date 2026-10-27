İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Alt geçitler göle döndü, trafik kilitlendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından, İstanbul beklenen sağanak yağışa sabahın erken saatlerinde teslim oldu. Kent genelinde etkisini aniden artıran şiddetli yağış, milyonlarca İstanbulluya işe ve okula gidiş yolunda zor anlar yaşattı. Ataşehir'den Bayrampaşa'ya, Pendik'ten Tuzla'ya kadar birçok ilçede yollar adeta göle dönerken, deniz ulaşımında da peş peşe iptal kararları geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Pendik'te bir alt geçidi su basarken araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşırken Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ SU BASTI
Sağanak yağışın etkili olduğu Pendik'in Çamçeşme Mahallesi'nde bir alt geçit sular altında kaldı. Üniversiteye giden kızını bırakmak üzere yola çıkan Cengiz Bektaş'ın kullandığı araç, suyla dolan alt geçitte stop etti. Bektaş ve kızı araçta mahsur kaldı.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'e yükseldi. Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.
ANADOLU YAKASI'NDA ULAŞIM AKSADI
D-100 kara yolunun Edirne yönünde Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar yoğunluk yaşandı. Ters yönde ise Göztepe'den Kartal'a kadar trafik yer yer ağır ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkisinden itibaren yoğunluk oluştu. Pendik Sahil Yolu'nun Kartal yönünde yağmur suyu birikmesi nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı.