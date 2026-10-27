Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından, İstanbul beklenen sağanak yağışa sabahın erken saatlerinde teslim oldu. Kent genelinde etkisini aniden artıran şiddetli yağış, milyonlarca İstanbulluya işe ve okula gidiş yolunda zor anlar yaşattı. Ataşehir'den Bayrampaşa'ya, Pendik'ten Tuzla'ya kadar birçok ilçede yollar adeta göle dönerken, deniz ulaşımında da peş peşe iptal kararları geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Pendik'te bir alt geçidi su basarken araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşırken Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Pendik'teki Kaynarca alt geçidi suyla doldu. (Foto: AA) PENDİK'TE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Sağanak yağışın etkili olduğu Pendik'in Çamçeşme Mahallesi'nde bir alt geçit sular altında kaldı. Üniversiteye giden kızını bırakmak üzere yola çıkan Cengiz Bektaş'ın kullandığı araç, suyla dolan alt geçitte stop etti. Bektaş ve kızı araçta mahsur kaldı.