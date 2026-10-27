İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'da 9 sefer iptal edildi

Marmara Bölgesi genelinde ve İstanbul'da etkisini artıran şiddetli rüzgar ve elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımında peş peşe iptallere neden oldu. 27 Ekim itibarıyla megakentte İDO, BUDO ve Şehir Hatları bünyesinde planlanan çok sayıda vapur ve deniz otobüsü seferi durdurulurken, yetkililer yola çıkacak yolculara güncel duyuruları takip etmeleri yönünde kritik uyarılarda bulundu.

ŞEHİR HATLARI'NDA HANGİ SEFERLER DURDURULDU?

İstanbul'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları bünyesinde hizmet veren bazı hatlarda seferler geçici olarak yapılamıyor. İptal kararı alınan güzergahlar şu şekilde açıklandı: