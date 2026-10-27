İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'da 9 sefer iptal edildi
Marmara Bölgesi ve İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava koşulları, 27 Ekim'de deniz ulaşımını aksattı. İDO'da 4, BUDO'da 5 sefer iptal edilirken Şehir Hatları'nın bazı güzergâhlarında da seferler durduruldu. Yetkililer, yeni iptal ve saat değişikliklerine karşı yolcuları yola çıkmadan önce resmî duyuruları kontrol etmeleri konusunda uyardı.
Marmara Bölgesi genelinde ve İstanbul'da etkisini artıran şiddetli rüzgar ve elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımında peş peşe iptallere neden oldu. 27 Ekim itibarıyla megakentte İDO, BUDO ve Şehir Hatları bünyesinde planlanan çok sayıda vapur ve deniz otobüsü seferi durdurulurken, yetkililer yola çıkacak yolculara güncel duyuruları takip etmeleri yönünde kritik uyarılarda bulundu.
ŞEHİR HATLARI'NDA HANGİ SEFERLER DURDURULDU?
İstanbul'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları bünyesinde hizmet veren bazı hatlarda seferler geçici olarak yapılamıyor. İptal kararı alınan güzergahlar şu şekilde açıklandı:
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Bostancı - Moda - Karaköy - Kabataş
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Maltepe - Adalar
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Adalar - Beşiktaş
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Sedefadası - Büyükada
İDO'DA 4 KRİTİK SEFERE FIRTINA ENGELİ
Olumsuz hava koşulları doğrultusunda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim tarihinde planlanan 4 kritik seferin iptal edildiği bildirildi. İptal edilen İDO seferleri şöyle sıralandı:
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07.45: Bandırma - Yenikapı - Kadıköy
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08.30: Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy
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09.05: Kabataş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa
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11.30: Kadıköy - Yenikapı - Bandırma
BUDO 5 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de fırtına nedeniyle 5 seferini tarifeden kaldırdı. BUDO'nun iptal duyurusunda yer alan sefer saatleri ve güzergahları şu şekilde kaydedildi:
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08.00: Eminönü/Sirkeci - Mudanya
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09.30: Mudanya - Eminönü/Sirkeci
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10.00: Armutlu - Eminönü/Sirkeci
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11.30: Eminönü/Sirkeci - Mudanya
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11.30: Eminönü/Sirkeci - Armutlu