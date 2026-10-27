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İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'da 9 sefer iptal edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'da 9 sefer iptal edildi

Marmara Bölgesi ve İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava koşulları, 27 Ekim'de deniz ulaşımını aksattı. İDO'da 4, BUDO'da 5 sefer iptal edilirken Şehir Hatları'nın bazı güzergâhlarında da seferler durduruldu. Yetkililer, yeni iptal ve saat değişikliklerine karşı yolcuları yola çıkmadan önce resmî duyuruları kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Marmara Bölgesi genelinde ve İstanbul'da etkisini artıran şiddetli rüzgar ve elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımında peş peşe iptallere neden oldu. 27 Ekim itibarıyla megakentte İDO, BUDO ve Şehir Hatları bünyesinde planlanan çok sayıda vapur ve deniz otobüsü seferi durdurulurken, yetkililer yola çıkacak yolculara güncel duyuruları takip etmeleri yönünde kritik uyarılarda bulundu.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

ŞEHİR HATLARI'NDA HANGİ SEFERLER DURDURULDU?

İstanbul'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları bünyesinde hizmet veren bazı hatlarda seferler geçici olarak yapılamıyor. İptal kararı alınan güzergahlar şu şekilde açıklandı:

  • Bostancı - Moda - Karaköy - Kabataş

  • Maltepe - Adalar

  • Adalar - Beşiktaş

  • Sedefadası - Büyükada

İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını aksattı - foto: ahaber.com.trİstanbul'da fırtına deniz ulaşımını aksattı - foto: ahaber.com.tr

İDO'DA 4 KRİTİK SEFERE FIRTINA ENGELİ

Olumsuz hava koşulları doğrultusunda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim tarihinde planlanan 4 kritik seferin iptal edildiği bildirildi. İptal edilen İDO seferleri şöyle sıralandı:

  • 07.45: Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

  • 08.30: Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy

  • 09.05: Kabataş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa

  • 11.30: Kadıköy - Yenikapı - Bandırma

İDO'da 4 sefer iptal edildi - foto: ahaber.com.trİDO'da 4 sefer iptal edildi - foto: ahaber.com.tr

BUDO 5 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de fırtına nedeniyle 5 seferini tarifeden kaldırdı. BUDO'nun iptal duyurusunda yer alan sefer saatleri ve güzergahları şu şekilde kaydedildi:

  • 08.00: Eminönü/Sirkeci - Mudanya

  • 09.30: Mudanya - Eminönü/Sirkeci

  • 10.00: Armutlu - Eminönü/Sirkeci

  • 11.30: Eminönü/Sirkeci - Mudanya

  • 11.30: Eminönü/Sirkeci - Armutlu

BUDO 5 seferini durdurdu - foto: ahaber.com.trBUDO 5 seferini durdurdu - foto: ahaber.com.tr

YOLCULARA KRİTİK ÇAĞRI: SEFER DURUMLARINI KONTROL EDİN

Yetkililer, hava muhalefetinin seyrine göre gün içinde yeni iptallerin ve sefer saati değişikliklerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Deniz yolunu tercih edecek yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına; Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun resmi internet siteleri ile mobil uygulamalarındaki anlık duyuru kanallarını hareket öncesinde kontrol etmeleri gerektiği önemle hatırlatıldı.

Şehir Hatları'nda bazı güzergâhlarda seferler iptal edildi - foto: ahaber.com.trŞehir Hatları'nda bazı güzergâhlarda seferler iptal edildi - foto: ahaber.com.tr

SEFER İPTALLERİ VE GÜNCEL DURUM İÇİN SORGULAMA EKRANLARI

Yolcular, sefer iptalleri ve güncel durumu öğrenmek için ilgili deniz ulaşım şirketlerinin sorgulama ekranlarını takip edebilirler:

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER SORGULAMA EKRANI

İDO İPTAL SEFERLER SORGULAMA EKRANI

BUDO İPTAL SEFERLER SORGULAMA EKRANI

İstanbulda trafik kilitlendiİstanbulda trafik kilitlendi İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ

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