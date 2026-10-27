Hasta, formu inceledikten sonra tıbbi müdahaleyi kabul etmesi durumunda cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS şifresiyle onay verebilecek. Onay, e-Nabız üzerinden doğrudan hasta tarafından da verilebilecek. Sağlık tesisinin elektronik haberleşme aracının kullanıldığı durumlarda ise hasta, SMS şifresini ilgili sağlık personeline iletecek ve şifre sisteme girilecek. Doğrulama işleminin tamamlanmasının ardından hastanın bilgilendirilmiş rızası alınmış sayılacak.

Yönetmeliğe göre hastaların bilgilendirilmiş rızaları, e-Nabız üzerinden veya sağlık tesisinin elektronik haberleşme aracı kullanılarak alınabilecek. İlgili sağlık personelinin hazırlayıp onayladığı bilgilendirilmiş rıza formu, e-Nabız üzerinden ya da hastanın doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen bağlantı aracılığıyla erişime açılacak.

Uygulama bugünde itibaren yürürlüğe girdi. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

CEP TELEFONU NUMARASI 12 AY GEÇERLİ OLACAK

Elektronik ortamda onay verilebilmesi için hastanın cep telefonu numarasının doğrulanmış olması gerekecek. Sağlık tesisinin sistemi üzerinden doğrulanan telefon numarası, doğrulama tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerliliğini koruyacak. Sürenin dolmasının ardından elektronik onay alınması gerektiğinde numaranın yeniden doğrulanması gerekecek. Kimlik doğrulaması tamamlanmadan elektronik rıza işlemi başlatılamayacak.

ONAY BELGELERİ E-NABIZ'DA SAKLANACAK

Elektronik ortamda düzenlenen bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığının merkezi sağlık veri sistemine aktarılacak. Hastalar bu belgelere e-Nabız üzerinden erişebilecek. İşlemlerin tarihi ve saati, SMS doğrulama bilgileri ile onayı alan sağlık personeline ilişkin bilgiler kayıt altına alınacak. Kayıtların güvenliğini sağlamak amacıyla şifreleme, elektronik veri bütünlüğü kontrolü ve zaman damgası gibi yöntemlerden yararlanılacak.

ÇOCUKLAR VE KISITLILAR İÇİN KANUNİ TEMSİLCİ ŞARTI

Küçük veya kısıtlı hastaların elektronik onay işlemleri, Hasta Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kanuni temsilcileri tarafından yapılacak. Kanuni temsilcinin bulunmaması, hazır olmaması veya elektronik ortamda kimliğinin doğrulanamaması durumunda bilgilendirilmiş rıza elektronik ortamda alınamayacak. Yönetmelikte ayrıca kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülüklere de yer verildi. Yeni yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı 27 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.