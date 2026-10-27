Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheli ve 23 şirkete yönelik operasyonda 55 kişi gözaltına alındı, 23 şirkete kayyım atandı. İstanbul merkezli 30 ilde 87, Edirne merkezli 5 ilde ise 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, milletin huzurunu bozan, gençleri suça yönlendiren ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle suç örgütlerine finansman sağlayan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Hedeflerinin sokakları güvenli tutmak, gençleri suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmak olduğunu vurgulayan Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

ANKARA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheliye ve 23 şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelendi. Mali boyuta ilişkin MASAK raporunda, şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edildi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınırken, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada da operasyon gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 31'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 kişi gözaltına alındı. Diğer 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.