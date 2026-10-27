İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik mücadele kapsamında bu yıl 625 suç örgütüne karşı 1.741 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 bini aşkın şüphelinin tutuklandığını belirten Çiftçi, “Çetelere nefes aldırmayacağız” mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele çalışmalarının ele alındığı Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çiftçi, yıl içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik 1.741 operasyon düzenlendiğini ve 8 bini aşkın şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

YURT DIŞINDAN İADELERDE ARTIŞ

Yurt dışından gerçekleştirilen suçlu iadelerine de değinen Bakan Çiftçi, bu alanda son 5 yılın ortalamasının 5-6 katını aşan seviyelere ulaşıldığını ifade etti.

Çiftçi, önümüzdeki dönemde organize suçlarla mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağını ve suç şebekelerinin faaliyet alanlarının daraltılacağını belirtti.

"HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜ DEVLETE MEYDAN OKUYAMAZ"

Suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele mesajı veren Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz!

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç örgütlerine hareket alanı bırakmayan ve milletimizin huzurunu esas alan güvenlik anlayışımızla mücadelemizi sürdüreceğiz."