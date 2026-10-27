Asayiş ihbarlarına e-Devlet üzerinden takip geliyor! 2027 programında hangi adımlar var?

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, asayiş suçlarına ilişkin ihbarların e-Devlet üzerinden takip edilmesi için altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek. Ayrıca 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla 3 milyon 250 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.