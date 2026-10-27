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Katliam gibi kaza! Antalya- Isparta kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Katliam gibi kaza! Antalya- Isparta kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

Isparta-Antalya kara yolundaki Kazak tünelleri çıkışında kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre aracın alt kısmında uyuyan yedek şoför hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı. İşte bölgeden görüntüler...

ISPARTA-ANTALYA KARA YOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otobüste ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

1 ÖLÜ 9 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

#Antalya #Isparta
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