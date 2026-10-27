Katliam gibi kaza! Antalya- Isparta kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
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Isparta-Antalya kara yolundaki Kazak tünelleri çıkışında kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre aracın alt kısmında uyuyan yedek şoför hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı. İşte bölgeden görüntüler...
Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otobüste ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
1 ÖLÜ 9 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.