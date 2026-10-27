(Foto: DHA)

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otobüste ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

(Foto: DHA)

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

1 ÖLÜ 9 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.