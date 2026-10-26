İstanbul’da şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmada, Sofu Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıların savcılıkta ifadelerinin alınması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, Sofu Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları araştırılıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Gözaltındaki 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Zanlıların savcılıkta ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

SORUŞTURMA İKİ ALMAN VATANDAŞININ İDDİALARIYLA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulunduğu aktarılmıştı.

Müştekilerin, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri de açıklamada yer almıştı.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR İÇİN AYRI SÜREÇ

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

İLK SEVKTE 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel'i gözaltına almıştı.

Çalışmaların devamında Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

Bu aşamada adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Bu 17 kişiden ayrı olarak Emir Sarıgül de 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

BAŞKA BİR OPERASYONDA ÜÇ TUTUKLAMA, İKİ EV HAPSİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen başka bir operasyonda Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alınmıştı.

Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklanmıştı. Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.