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Şişli’de feci ölüm! Genç kadının son görüntüsü ortaya çıktı: Ev arkadaşının ifadesi kan dondurdu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şişli’de feci ölüm! Genç kadının son görüntüsü ortaya çıktı: Ev arkadaşının ifadesi kan dondurdu

İstanbul Şişli’de kaldığı binanın 6’ncı katından düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın (26), çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B.’nin (22), çatının kenarında oturmaması için uyardığı Bekmakhanova’nın kendisine, "Burada oturacağım, sen uyu" dediğini anlattığı öğrenildi. Polis, Bekmakhanova’nın olaydan önce sevgilisinin yanına gittiğini ve saat 07.40 sıralarında buradan ayrıldığını belirledi. Soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T. (35), savcılık kararıyla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 09.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Bastığı çatı panelinin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Bekmakhanova, -2'nci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kadının hayatını kaybetmeden önce çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Genç kadının hayatını kaybetmeden önce çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

ÇATIDA OTURDUĞU FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmada, Bekmakhanova'nın düşmeden önce çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Daria B.'nin, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması yönünde uyardığını anlattığı belirtildi. Bekmakhanova'nın kendisine, "Burada oturacağım, sen uyu" dediğini aktaran Daria B.'nin odasına döndüğünü söylediği öğrenildi. Daria B.'nin arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çektiği öğrenildi.

Aisulu Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Fotoğraf: DHA)Aisulu Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Fotoğraf: DHA)

SESİ DUYUNCA BAKMIŞ

Daria B.'nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Sesi duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.'nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz hâlde gördüğünü söylediği de öğrenildi.

Bekmakhanova'nın ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA)Bekmakhanova'nın ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA)

OLAYDAN ÖNCE SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ

Daria B.'nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak sevgilisinin yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis, Bekmakhanova'nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.'nin, Bekmakhanova'nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.'nin ayrıca Bekmakhanova'nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.

ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEREK ÖLEN GENÇ KADININ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI! 2 GÖZALTI

EV ARKADAŞI VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bekmakhanova ile ev arkadaşı Daria B.'nin 8 Eylül Salı günü Türkiye'ye girdikleri belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T., savcılık kararıyla gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Şişli #Ölüm
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