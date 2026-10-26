ALTI ŞÜPHELİNİN HESAPLARINA 38,6 MİLYON LİRA GİRDİ

Kilis'te ele geçirilen dijital veriler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleriyle karşılaştırıldı. Altı şüphelinin banka hesaplarına toplam 38,6 milyon lira giriş, hesaplarından ise 33,7 milyon lira çıkış olduğu belirlendi.

Mali analizlerde Mohmad Al Nhass'ın hesaplarına 14,9 milyon lira girdiği, hesaplarından 13,6 milyon lira çıktığı görüldü. Şüphelinin, terör kaydı bulunan 28 kişiyle para bağlantısı kurduğu da dosyada yer aldı.

Feras Albakri'nin hesaplarında 9,88 milyon lira giriş ve 8,41 milyon lira çıkış bulunurken, Zekeriya Najjar'ın hesaplarına 9,23 milyon lira girdiği ve 5,20 milyon liralık nakit çekim yapıldığı kaydedildi.

Abdulkadir Ayd'ın hesaplarına 2,22 milyon lira, Ward Daafis'in hesaplarına ise 2,06 milyon lira giriş olduğu belirlendi. Daafis'in sadaka ve fitre açıklamalarıyla yüz binlerce lira aktardığı ve kripto para borsalarını kullandığı da mali incelemelere yansıdı.