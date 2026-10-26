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MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü

MİT ile koordineli yürütülen DEAŞ soruşturmasında, Kilis’te ele geçirilen flaş bellekten Türkiye-Suriye hattındaki finans ağına ilişkin verilere ulaşıldı. Hesaplarına toplam 38,6 milyon lira girdiği belirlenen 6 şüpheli tutuklanırken, El Hol kampındaki örgüt mensuplarını kaçırmak amacıyla toplandığı öne sürülen fonların para trafiği de dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye arasındaki finans ağına yönelik operasyon düzenlendi.

MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü - 1

Kilis'te ele geçirilen flaş bellekteki verilerin incelenmesiyle ilerleyen soruşturmada Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü - 2

FLAŞ BELLEKTEN ÖRGÜTÜN MALİ YAZIŞMALARI ÇIKTI

Soruşturmanın önemli delilleri arasında, flaş bellekte bulunan örgüt içi yazışmalar, DEAŞ'ın üst düzey mali sorumlusunun ifadeleri ve dijital havala dekontları yer aldı. Bu veriler üzerinden örgütün uluslararası para aktarım yöntemleri incelendi.

Dosyadaki değerlendirmelere göre, uluslararası havale şirketleri olarak faaliyet gösteren Al Barakat ve AFAK isimli yapıların DEAŞ ile doğrudan organik bağlantısı bulunduğuna ilişkin verilere ulaşıldı. Yabancı istihbarat birimleri ve ilgili kamu kurumlarından gelen resmi raporların da bu bağlantıyı desteklediği belirtildi.

MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü - 3

ALTI ŞÜPHELİNİN HESAPLARINA 38,6 MİLYON LİRA GİRDİ

Kilis'te ele geçirilen dijital veriler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleriyle karşılaştırıldı. Altı şüphelinin banka hesaplarına toplam 38,6 milyon lira giriş, hesaplarından ise 33,7 milyon lira çıkış olduğu belirlendi.

Mali analizlerde Mohmad Al Nhass'ın hesaplarına 14,9 milyon lira girdiği, hesaplarından 13,6 milyon lira çıktığı görüldü. Şüphelinin, terör kaydı bulunan 28 kişiyle para bağlantısı kurduğu da dosyada yer aldı.

Feras Albakri'nin hesaplarında 9,88 milyon lira giriş ve 8,41 milyon lira çıkış bulunurken, Zekeriya Najjar'ın hesaplarına 9,23 milyon lira girdiği ve 5,20 milyon liralık nakit çekim yapıldığı kaydedildi.

Abdulkadir Ayd'ın hesaplarına 2,22 milyon lira, Ward Daafis'in hesaplarına ise 2,06 milyon lira giriş olduğu belirlendi. Daafis'in sadaka ve fitre açıklamalarıyla yüz binlerce lira aktardığı ve kripto para borsalarını kullandığı da mali incelemelere yansıdı.

MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü - 4

23 BİN LİRALIK CİROYA KARŞI MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Ahmet Halil takma adını kullanan Ahmad Alkhlil'in mali hareketleri de incelemeye alındı.

Şüphelinin gıda şirketinin yıllık resmi cirosunun yalnızca 23 bin lira olmasına rağmen, hesaplarında milyon liralık para hareketleri bulunduğu belirtildi. Bu hareketlerin şirketin ticari profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü - 5

EL HOL KAMPINDAN KAÇIRMAK İÇİN FON İDDİASI

Teknik takip verileri, aktarılan paraların kullanım amacına ilişkin bulguları da ortaya çıkardı.

Soruşturmadaki değerlendirmelere göre Ahmad Alkhlil'in banka hesapları, YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında tutulan DEAŞ mensuplarının kaçırılması amacıyla toplanan örgütsel fonların aktarıldığı ana hesaplar arasında yer aldı.

MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü - 6

ÖZEL BAĞLANTILARLA GÖNDERİCİ KİMLİĞİNİ GİZLEMİŞLER

Sabah'ın haberine göre, savcılık ve MASAK değerlendirmelerinde, banka hesaplarına yansıyan 38,6 milyon liralık girişin, yasa dışı havale sistemindeki toplam para hacminin yalnızca bir bölümünü oluşturduğu belirtildi.

Dosyaya göre, geleneksel bankacılık denetiminden kaçmak amacıyla müşterilere internet tarayıcıları üzerinden özel bağlantılar gönderildi. Bu bağlantılar üzerinden yürütülen işlemlerde göndericilerin kimlik bilgilerinin gizlendiği değerlendirildi.

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