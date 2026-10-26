MİT'ten kritik operasyon: DEAŞ'ın gizli finans ağı çöktü
MİT ile koordineli yürütülen DEAŞ soruşturmasında, Kilis’te ele geçirilen flaş bellekten Türkiye-Suriye hattındaki finans ağına ilişkin verilere ulaşıldı. Hesaplarına toplam 38,6 milyon lira girdiği belirlenen 6 şüpheli tutuklanırken, El Hol kampındaki örgüt mensuplarını kaçırmak amacıyla toplandığı öne sürülen fonların para trafiği de dosyaya girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye arasındaki finans ağına yönelik operasyon düzenlendi.
Kilis'te ele geçirilen flaş bellekteki verilerin incelenmesiyle ilerleyen soruşturmada Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
FLAŞ BELLEKTEN ÖRGÜTÜN MALİ YAZIŞMALARI ÇIKTI
Soruşturmanın önemli delilleri arasında, flaş bellekte bulunan örgüt içi yazışmalar, DEAŞ'ın üst düzey mali sorumlusunun ifadeleri ve dijital havala dekontları yer aldı. Bu veriler üzerinden örgütün uluslararası para aktarım yöntemleri incelendi.
Dosyadaki değerlendirmelere göre, uluslararası havale şirketleri olarak faaliyet gösteren Al Barakat ve AFAK isimli yapıların DEAŞ ile doğrudan organik bağlantısı bulunduğuna ilişkin verilere ulaşıldı. Yabancı istihbarat birimleri ve ilgili kamu kurumlarından gelen resmi raporların da bu bağlantıyı desteklediği belirtildi.