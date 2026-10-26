MASAK, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ticareti yapan şirketler arasındaki kirli finansal ilişkileri deşifre etti. Son iki yılda yapılan denetimlerde 58 derneğin usulsüzlük yaptığı kayıtlara geçti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ve pet ürünleri ticareti yapan şirketler arasındaki kirli finansal ilişkileri deşifre etti. 1 Ocak 2024-19 Haziran 2026 tarihleri arasında bakanlık denetçileri tarafından yürütülen incelemeler kapsamında 76 dernekle ilgili incelemeler sonuçlandı.

76 DERNEKTEN 55'İNE CEZA YAĞDI

Sabah Gazetesi'nden Tolga Özlü'nün haberine göre, incelemeler sonucunda denetlenen 76 dernekten 55'i hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem istendi. Bağışları mali defterlere kaydetmeyen ve dernek parasını şahsi menfaatleri için harcayan 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikler, kabahat fiilleri sebebiyle 55 derneğin başkan ve yöneticilerine toplam 4.277.171,82 TL idari para cezası kesti.

Aralarında Yaşama Tutunan Patiler, Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri, Pati Koruyucuları, Can Paticikler, Sokaktaki Patili Canları Yaşatma, Patileri Koruma ile Ankara Patili Canları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin yer aldığı yapılara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yöneticilerin bir kısmı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MAMA ŞİRKETLERİNE 4,9 MİLYON LİRA CEZA

İnternetten mama satışı adı altında işlem yürüten 16 derneğin dosyası Ticaret Bakanlığına gönderildi. Derneklerle iş birliği yaptığı saptanan Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli 4 şirkete toplam 4.911.037,33 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 29 dernek vergi dairelerine, 6 dernek şüpheli para trafiği nedeniyle MASAK'a, 8 dernek ise SGK'ya sevk edildi.