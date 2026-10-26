İstanbul'da feci kaza! Atın kopan bacağı otomobilin camına saplandı

İstanbul Arnavutköyt'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yolda ilerleyen ata çarptı. Bu sırada ürken bir başka at ise binicisini üzerinden attı. Kazada sürücü ile 2 binici yaralanırken kopan bacağı otomobilin üzerinde kalan at ise öldü.

Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi Domuzderesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus S.'nin kullandığı 34 PPV 532 plakalı otomobil, köprüde karşıdan gelen Yaser A.'nın bindiği ata çarptı.

Kazada atın bacağı koparak otomobilin üzerinde kaldı. Yaklaşık 10 metre savrulan at öldü, otomobilde ise hasar oluştu. Kaza sırasında ürken başka bir at da üzerindeki binicisi Mohamad Mamdoh A.'yı yere düşürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.