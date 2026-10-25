Adıyaman kahta'da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: 8 yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Serhat Y. (47) yönetimindeki 02 ER 200 plakalı otomobil ile Bekir Ç. (44) yönetimindeki 35 AYB 658 plakalı otomobil, Gölgeli (Bavdul) köyü kavşağında çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.