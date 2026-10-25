Yasa dışı üreme hücresi ticaretinde kan donduran yazışmalar! Ülkeye göre fiyat belirlemişler
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik soruşturmada, şüpheli Hacer T.'nin yazışmaları organizasyonun işleyişine ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Soruşturma dosyasına yansıyan mesajlarda, kadınların yalnızca yurt dışına seyahatleri ve ödeme süreçlerinin değil, adet döngülerinin de yumurta toplama işlemlerine uygun şekilde planlanmaya çalışıldığı görüldü. Hacer T.'nin donör adaylarından birine adet düzenleyici ilaç kullanmasını söyleyerek "3 güne regli olman gerekiyor" mesajını gönderdiği belirlendi. Dosyada ayrıca donör yönlendirmeleri karşılığında talep edilen komisyonlara ve ilaçların kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin yazışmalar da yer aldı.
Yasa dışı üreme çetesinin lideri olarak soruşturma dosyasında yer alan Hacer T.'nin ifadesinde yer alan şok detaylar gün yüzüne çıktı.
Dosyada yer alan telefon incelemelerinde Hacer T. ile bir donör adayı arasında geçen görüşmeler, üst bant: yurt dışı seyahatinin yalnızca bilet aşamasında değil, kadının adet takviminin ayarlanmasına kadar takip edildiğini gözler önüne serdi.
"3 GÜNE REGLİ OLMAN GEREKİYOR"
Donör adayının pasaportu bulunmadığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, "Ben pasaportunu çıkarttırırım" dediği, ardından "Gürcistan'ın ödemesi iyi" ifadesini kullandığı görüldü. Hacer T.'nin aynı yazışmada kadına adet düzenleyici bir ilaç kullanmasını önerdiği görüldü. Hacer T.'nin donör kadına içeceği ilacı da söyleyerek, "4 gün regli ol", "3 güne regli olman gerekiyor" şeklinde mesajlar gönderdiği ve "Gürcistan'dan istiyorlar seni", "Seçmeli hasta seni attım, okeylediler" dediği kayıtlara geçti.
FİYATLAMA ÜLKEYE GÖREYMİŞ
Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer ses kaydı, yasa dışı organizasyonda donör ücretleri üzerinden yürütülen pazarlığı açıkça ortaya koydu. Bir donör adayının kendisine 2 bin avro teklif eden başka bir bağlantısının olduğunu belirtmesi üzerine şebeke lideri Hacer T. duruma itiraz etti. "Ben sürekli kız yolluyorum" diyen Hacer T., Kıbrıs'ta bu seviyelerde ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savundu. Farklı ülkelerdeki fiyat farklılıklarına değinen Hacer T., "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" diyerek yurt dışındaki farklı pazarlar için çok daha yüksek rakamların söz konusu olduğunu dile getirdi. Aynı görüşmede donör adayının, ücret pazarlığında kendi fiziki ve biyolojik özelliklerini öne çıkarması dikkat çekti. Adayın; renkli gözlü olmasını, 0 Rh negatif kan grubunu taşımasını ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek fiyatı artırmaya çalıştığı kayıtlara yansıdı.
DONÖR KADINLARA BOZULMUŞ İLAÇLARI MI KULLANDIRDILAR?
Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında, donör kadınların tedavisinde kullanılan kritik ilaçların kargo sürecinde bozulmuş olabileceği anlaşıldı. Söz konusu yazışmalarda, kargoyla gönderilen ilaçların durumuyla ilgili endişeler dile getirildi. Gönderiyi teslim alan kişi, buzların eridiğini belirterek, "Üç tane kutunun içinde buz vardı ama erimişti içi" dedi.
DONÖR KARŞILIĞI KOMİSYON TALEBİ
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında donörlük için bir kişiyi yönlendirdiğini söyleyen bir kadının Hacer T.'den komisyon talebi de dosyada yer aldı.Söz konusu kadın, daha önce Hacer T.'ye bir kişiyi yönlendirdiğini belirterek maddi sıkışıklık yaşadığını ve ödemenin aynı gün gönderilmesini istediğini ifade etti.