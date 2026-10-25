Dosyada yer alan telefon incelemelerinde Hacer T. ile bir donör adayı arasında geçen görüşmeler, üst bant: yurt dışı seyahatinin yalnızca bilet aşamasında değil, kadının adet takviminin ayarlanmasına kadar takip edildiğini gözler önüne serdi.

"3 GÜNE REGLİ OLMAN GEREKİYOR" Donör adayının pasaportu bulunmadığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, "Ben pasaportunu çıkarttırırım" dediği, ardından "Gürcistan'ın ödemesi iyi" ifadesini kullandığı görüldü. Hacer T.'nin aynı yazışmada kadına adet düzenleyici bir ilaç kullanmasını önerdiği görüldü. Hacer T.'nin donör kadına içeceği ilacı da söyleyerek, "4 gün regli ol", "3 güne regli olman gerekiyor" şeklinde mesajlar gönderdiği ve "Gürcistan'dan istiyorlar seni", "Seçmeli hasta seni attım, okeylediler" dediği kayıtlara geçti.

FİYATLAMA ÜLKEYE GÖREYMİŞ

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer ses kaydı, yasa dışı organizasyonda donör ücretleri üzerinden yürütülen pazarlığı açıkça ortaya koydu. Bir donör adayının kendisine 2 bin avro teklif eden başka bir bağlantısının olduğunu belirtmesi üzerine şebeke lideri Hacer T. duruma itiraz etti. "Ben sürekli kız yolluyorum" diyen Hacer T., Kıbrıs'ta bu seviyelerde ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savundu. Farklı ülkelerdeki fiyat farklılıklarına değinen Hacer T., "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" diyerek yurt dışındaki farklı pazarlar için çok daha yüksek rakamların söz konusu olduğunu dile getirdi. Aynı görüşmede donör adayının, ücret pazarlığında kendi fiziki ve biyolojik özelliklerini öne çıkarması dikkat çekti. Adayın; renkli gözlü olmasını, 0 Rh negatif kan grubunu taşımasını ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek fiyatı artırmaya çalıştığı kayıtlara yansıdı.