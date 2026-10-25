Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor!
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu için bireysel bilet satışları yarın saat 13.55’te başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk trenin 21 Aralık’ta Ankara’dan hareket edeceğini, sezon boyunca iki yönde toplam 70 sefer düzenleneceğini açıkladı.
Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezonun bilet satış takvimi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bireysel yolcular için biletlerin yarın saat 13.55'te satışa sunulacağını açıkladı. Yeni sezonun ilk treni, 21 Aralık 2026'da Ankara'dan Kars'a hareket edecek.
2026-2027 kış sezonuna ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.
BİLETLER YARIN SAAT 13.55'TE SATIŞA SUNULACAK
Bireysel yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık satış kanallarından alabilecek. Bakan Uraloğlu, "Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55'te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek." ifadelerini kullandı.