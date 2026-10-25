ANKARA VE KARS'TAN HAFTANIN HANGİ GÜNLERİ HAREKET EDECEK? Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

Sefer günleri ve sezonun son yolculukları hakkında açıklama yapan Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027'de gerçekleştireceğiz." dedi.

İKİ GÜZERGAHTA BEŞ NOKTADA GEZİ MOLASI Turistik Doğu Ekspresi'nin gezi amaçlı duruşları, yolculara güzergah üzerindeki şehirleri keşfetme imkanı sunacak. Ankara-Kars yönünde iki, dönüş yolunda ise üç istasyonda gezi molası verilecek.