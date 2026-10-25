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Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor!

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu için bireysel bilet satışları yarın saat 13.55’te başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk trenin 21 Aralık’ta Ankara’dan hareket edeceğini, sezon boyunca iki yönde toplam 70 sefer düzenleneceğini açıkladı.

Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezonun bilet satış takvimi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bireysel yolcular için biletlerin yarın saat 13.55'te satışa sunulacağını açıkladı. Yeni sezonun ilk treni, 21 Aralık 2026'da Ankara'dan Kars'a hareket edecek.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor! - 1

2026-2027 kış sezonuna ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor! - 2

BİLETLER YARIN SAAT 13.55'TE SATIŞA SUNULACAK

Bireysel yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık satış kanallarından alabilecek. Bakan Uraloğlu, "Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55'te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor! - 3

ANKARA VE KARS'TAN HAFTANIN HANGİ GÜNLERİ HAREKET EDECEK?

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor! - 4

Sefer günleri ve sezonun son yolculukları hakkında açıklama yapan Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027'de gerçekleştireceğiz." dedi.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor! - 5

İKİ GÜZERGAHTA BEŞ NOKTADA GEZİ MOLASI

Turistik Doğu Ekspresi'nin gezi amaçlı duruşları, yolculara güzergah üzerindeki şehirleri keşfetme imkanı sunacak. Ankara-Kars yönünde iki, dönüş yolunda ise üç istasyonda gezi molası verilecek.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor! - 6

Bakan Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak." dedi.

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