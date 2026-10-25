İzmir için sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak geliyor

İzmir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.