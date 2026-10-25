İzmir için sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi:
İzmir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
İzmir için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olması bekleniyor.
SEL, HEYELAN VE ULAŞIMDA AKSAMA RİSKİ
Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Uyarıda yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine de dikkat çekildi.