İstanbul’da, aralarında Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de bulunduğu isimlerin tutuklandığı para aklama soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12’si yakalanırken firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma, söz konusu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarını da kapsıyor. Yeni bulgular doğrultusunda 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonda yakalanan 12 zanlı emniyete götürülürken firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

MÜŞTEKİLERİN İDDİALARINDA MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEMLER YER ALIYOR

Başsavcılığın önceki açıklamasında, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığı belirtilmişti.

Müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulunduğu aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca müştekilerin, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri kaydedilmişti.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

İLK OPERASYONLARDA 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında önce Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel'i gözaltına almıştı.

Çalışmaların devamında Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 şüpheli tutuklanmıştı.

EMİR SARIGÜL 21 EKİM'DE TUTUKLANDI

Şüpheli Emir Sarıgül de 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen başka bir operasyonda ise Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alınmıştı. Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklanırken Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.