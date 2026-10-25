Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. Ekonomik gelişmelerden bölgesel güvenliğe birçok başlığın kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİ VE BÖLGESEL GERİLİMİN ETKİLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak. Orta Doğu ve Körfez bölgesinde tırmanan gerilimin Türkiye ekonomisine olası etkileri değerlendirilecek.

Bölgedeki güvenlik risklerinin ekonomik yansımalarının yanı sıra Türkiye'nin bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik attığı adımlar da görüşülecek.