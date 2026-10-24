17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüdü veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu talimatlar nedeniyle katılma payları bloke edilenler, fon pay sahibi olarak tasfiye hükümlerine tabi olacak.

Fon pay sahipliği, tasfiyeyle görevli kuruluşlar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarıyla mutabakat sağlanarak fon ve hesap bazında belirlenecek.

Fon varlıkları tasfiye edilirken mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi için çalışılacak. Tahsil edilen tutarlar, fonun yönetimi ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye mal varlığına dahil edilecek.

Tasfiye tamamlandıktan sonra tahsil edilen tutarlar ise aynı yatırım için birden fazla ödeme yapılmasına yol açmayacak şekilde geri kazanım hesabına aktarılacak.

Belirlenen oranları aşan tutarda getiri elde edenler de SPK tarafından ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade yapabilecek.