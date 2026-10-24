Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek?
Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan ve aylardır müjdeli haber bekleyen 455 bin 758 yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren kritik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa yürürlüğe girer girmez mağdur vatandaşlara ara ödeme yapılması için resmen düğmeye basılacak.
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına ödeme yapılmasını düzenleyen yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Toplam 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ara ödeme süreci için harekete geçilecek.
Yasa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Ardından yatırımcılara ara ödeme yapılmasına yönelik süreç başlatılacak.
Düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından, yasanın yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanları kapsıyor. Tera ve Pusula'nın da aralarında bulunduğu fonların adil, şeffaf ve etkin biçimde tasfiye edilmesi amaçlanıyor.