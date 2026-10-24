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Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek?

Giriş Tarihi:
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Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek?

Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan ve aylardır müjdeli haber bekleyen 455 bin 758 yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren kritik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa yürürlüğe girer girmez mağdur vatandaşlara ara ödeme yapılması için resmen düğmeye basılacak.

Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına ödeme yapılmasını düzenleyen yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Toplam 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ara ödeme süreci için harekete geçilecek.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 1

Yasa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Ardından yatırımcılara ara ödeme yapılmasına yönelik süreç başlatılacak.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 2

Düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından, yasanın yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanları kapsıyor. Tera ve Pusula'nın da aralarında bulunduğu fonların adil, şeffaf ve etkin biçimde tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 3

KAYNAKLAR YETERLİYSE TAM ÖDEME, YETERSİZSE KÜÇÜK YATIRIMA ÖNCELİK

Fon kaynaklarının yeterli olması durumunda yatırımcılar, yatırımlarının tamamını geri alabilecek. Kaynakların yetersiz kalması halinde ise 1 milyon liraya kadar olan net yatırımlar ödenecek.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 4

Her fonun kaynakları yalnızca o fonun yatırımcıları için kullanılacak. Ödemeler, en küçük yatırım tutarından başlanarak kademeli biçimde yapılacak. Örneğin en küçük yatırım 10 bin liraysa ödemeler bu tutardan başlayacak, 100 bin ve 200 bin lira gibi kademelerle 1 milyon liraya kadar ilerleyecek.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 5

Yatırımı 1 milyon lira ve altında olan yaklaşık 355 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarını işlediği belirlenenlere ise fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 6

PAY SAHİPLİĞİ KAYITLARLA BELİRLENECEK, BLOKELİ PAYLAR DA KAPSAMA ALINACAK

Fon pay sahipliği, tasfiyeyle görevli kuruluşlar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarıyla mutabakat sağlanarak fon ve hesap bazında belirlenecek.

17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüdü veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu talimatlar nedeniyle katılma payları bloke edilenler, fon pay sahibi olarak tasfiye hükümlerine tabi olacak.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 7

Fon varlıkları tasfiye edilirken mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi için çalışılacak. Tahsil edilen tutarlar, fonun yönetimi ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye mal varlığına dahil edilecek.

Tasfiye tamamlandıktan sonra tahsil edilen tutarlar ise aynı yatırım için birden fazla ödeme yapılmasına yol açmayacak şekilde geri kazanım hesabına aktarılacak.

Belirlenen oranları aşan tutarda getiri elde edenler de SPK tarafından ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade yapabilecek.

Fon yasası Meclis’ten geçti! Ara ödeme süreci nasıl işleyecek? - 8

ZARARDAN ÖNCELİKLE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ SORUMLU OLACAK

Sabah'ın haberine göre, Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiillere ilişkin soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca mal varlıklarına el koyma kararı verilebilecek.

Ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında el konulan veya müsadere edilen mal varlığı değerleri, fonla hukuki ve ekonomik bağlantıları bulunduğu ölçüde geri kazanım sistemine dahil edilecek.

Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Kişilerin görevlerinden ayrılması, sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

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